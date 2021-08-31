Sabah başyazarı: Cumhurbaşkanlarının hizmetlerini karşılaştırın, günün en aktif Kemalistinin Tayyip Erdoğan olduğunu görürsünüz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Atatürk vefat ettiğinden bu yana yönetime geçen cumhurbaşkanlarının ülkeye yaptıkları hizmetleri bir karşılaştırın, ne demek istediğimi anlarsınız...Ve günün en aktif Kemalist'inin, Tayyip Erdoğan olduğunu görürsünüz" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Altyapısı, üstyapısı tamamlanmış ciddi bir orta sınıfı olan yerleşik bir ülkedir. Bu Atatürk'ün antitezi değil, Atatürk'ün gerçekleşen rüyasıdır. Atatürk vefat ettiğinden bu yana yönetime geçen cumhurbaşkanlarının ülkeye yaptıkları hizmetleri bir karşılaştırın, ne demek istediğimi anlarsınız... Ve günün en aktif Kemalist'inin, Tayyip Erdoğan olduğunu görürsünüz." düşüncesini dile getirdi.