Sabah başyazarı: Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği "hafif soğuk algınlığı" belki biraz dinlenmesine de vesile olmuştur

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği 'hafif soğuk algınlığı' belki biraz dinlenmesine de vesile olmuştur. Şimdi hepimiz Erdoğan'ın yeniden meydanlarda kitlelerle buluşmasını bekliyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığındaki gelişmeleri yakından izliyor. Bu konuda sık sık açıklamalar yapılmakta. En sağlıklı bilgilendirmeyi de Emine Erdoğan yapıyor.Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği 'hafif soğuk algınlığı' belki biraz dinlenmesine de vesile olmuştur. Şimdi hepimiz Erdoğan'ın yeniden meydanlarda kitlelerle buluşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.