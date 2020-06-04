Sabah başyazarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MGK'da alınan kararları milletle paylaşacağını sanıyordum, haberciler açıkladı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından MGK kararlarının televizyon kanallarında haberciler tarafından açıklandığını belirterek, "Açıkçası toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip alınan kararları milletle paylaşacağını sanıyordum. Çünkü Cumhurbaşkanı İstanbul'da yapılan bu tür önemli toplantılar sonrasında, alınan kararları milletle paylaşmıştı." diye yazdı.

Mehmet Barlas, temmuz ayında kabine toplantısı yapılacağına işaret ederek, "Mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağının ne olacağı da bu toplantıda kararlaştırılacak. Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan artık gelenek haline dönüştürülmesi gereken davranışını tekrarlar ve Millete hitap ederek kabinede alınan kararların etkin olmalarını sağlar." ifadelerini kullandı.

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