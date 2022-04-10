Sabah başyazarı: Bu tırmanış devam ederse şu an yaşadığımız günleri mumla arayacak duruma gelebiliriz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın Ukrayna'ya silah yardımı tırmanmakta.Birileri savaş bitmesin diye adeta elinden geleni yapıyor. Eğer bu tırmanış devam ederse şu an yaşadığımız günleri mumla arayacak duruma gelebiliriz.” düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, “Dünyanın asıl gündemi, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı ve bunun ekonomik konular dahil yansımaları. Savaşın Ukrayna'ya verdiği maddi hasar her geçen gün artıyor. Bu konuda nedense Putin hiç açıklama yapmıyor, ama Rusya'nın içinden gelen bilgilere göre Ukrayna'daki durum abartılıyor. Gerçek savaşın yanında müthiş bir kara propaganda ve yalan savaşı da devam ediyor. Çıkan her türlü habere ihtiyatlı yaklaşmak lazım." ifadesini kullandı.