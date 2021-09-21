Sabah başyazarı: Bodrum'dan İstanbul'a gelirken trafikteki araçların yeni olduğunu gördüm, ayrıca çarşı-pazar gezdiğiniz zaman boş olmadığını görüyorsunuz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'de enflasyon hızının yüzde 20'lere dayandığını, bunun neticesinin yüksek fiyatlar olduğunu belirterek, "Pahalılıkla mücadele ancak üretimi artırarak veya daha ucuz fiyatlı malları piyasaya sürerek mümkün olur. Bu konuda devlet, özellikle yerel yönetimlerle işbirliği yapmalıdır.

Örneğin, eğer tarlada fiyatı 5 TL olan elma kentteki manavda 15 TL'ye satılıyorsa bunun çaresi devletin ya da belediyenin tarladaki ürünü ucuza alıp tanzim satışlarla halka ucuza arz etmesidir. Eski Türkiye'de fiyatların dengelenmesi konusunda yerel yönetimler çok aktifti." diye yazdı.

Ekonomik çarpıklıkların kaynağının pandemi süreci olduğunu savunan Barlas, "Sanırım istikrarlı bir politika izlenirse belli bir süre içinde Türkiye'de hayat daha kolaylaşacaktır. Asla kötümser olmayalım.

Bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon özel araç var.



Geçenlerde karayoluyla Bodrum'dan İstanbul'a gelirken trafikteki araçların büyük çoğunluğunun yeni olduklarını gördüm. Yani Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var. Ayrıca çarşı-pazar gezdiğiniz zaman hiçbir yerin boş olmadığını görüyorsunuz. Bütün mesele, kararlı biçimde tutarlı politikalar izlemek ve kendine güvenmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

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