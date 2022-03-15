Sabah başyazarı Barlas: Zor günler geliyor, hazır olalım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Zor günler geliyor. Hazır olalım." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bazı benzer özellikleri var. İkisi de ülkelerine yapılan haksızlıklara tepki verip bunları cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da az değil. Onlar yaptırımlarla, terör örgütleriyle Türkiye'yi sürekli frenlemeye çalışırken, Türkiye Rusya ile işbirliği yaparak nükleer enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor, hava savunmasını oluşturuyor ve ticaretini sürekli artırıyor. Sonuçta Türkiye, NATO üyesi ama bu NATO bizim istediğimiz NATO değil. Mesela Almanya, inanılmaz büyük rakamlarla NATO'ya genişleme yollarını açtı. Yani ortam aynı Soğuk Savaş öncesi gibi. Zor günler geliyor. Hazır olalım." ifadesini kullandı.