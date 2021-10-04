Sabah başyazarı Barlas: Yobazlık da İslamafobi kadar kötü

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Biz insanların siyasetteki ya da mesleki alanlardaki başarılarının eğitimden, çalışmadan ve dünyalı olmaktan geçmesini bekliyoruz ve biliyoruz ki Fransa'daki İslamofobi kadar kötü ve tehlikeli olan da İslam'ın yanlış yorumundan kaynaklanan yobazlıktır. Biz özgür düşüncenin, insan haklarının ve dünyada eşitliğinin egemen olduğu bir düzenden yanayız." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Ancak şunu da bilelim. Bazı İslam ülkelerinde ve toplumlarında dini inançların yaşam biçimlerine anormal müdahalesi hiç de hoş değildir. Buna tipik bir örnek Taliban'ın eline geçen Afganistan'dan verilebilir. Şu anda Afganistan'da yüzlerce kadın yargıç çeşitli mekânlarda gizlenmekte. Çünkü bunlar geçmiş dönemde yargıçlık yaparken erkekleri mahkum etmişler. Şimdi Taliban'ın erkekleri bunları evlerinde arayıp öldürmeye çalışıyor. Bunun gibi Taliban Afganistan'ında kadınların eğitim hakları ellerinden alınmakta, erkeklerle aynı binalarda üniversiteye gitmeleri yasaklanmakta. Geçenlerde yazmıştım, Taliban Afganistan'ında erkeklerin sakallarını traş etmeleri de yasaklandı. Erkeklerin sakallarını traş eden berberler Herat eyaletinde hapse atılıyormuş." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Biz Müslüman bir toplum olarak inançların bazıları tarafından nasıl kötüye kullanıldığını, baskı aracı olarak değerlendirildiğini ve düşüncenin zaman zaman tehlikeli olduğunu gördük. Bereket laiklik tıpkı Cumhuriyet gibi Türkiye'nin temel ideolojisi artık. Afganistan'da ya da Fransa'da yer alan aşırı eğilimler Türkiye için söz konusu olamaz. Ancak şunu öncelikle kabul edelim, inançlara dayanarak siyasi sistemleri yönlendirmek akla da, insanlığa da aykırıdır. Bugün bazı kesimlerin dini alet ederek siyasete yön vermeye çalışması, Türk toplumunun artık çok uzak geçmişte bırakmaya çalıştığı kötü bir alışkanlıktır. "