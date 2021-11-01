T24 LogoT24 Logo
Politika

Sabah başyazarı Barlas: Yeni dünyaya rol veren aktörler eskilerinden çok farklı, Biden sadece bir virgül; Erdoğan da bunu bildiği için sadece görüşüyor

"Dünkü Erdoğan-Biden zirvesi olsa da olurdu olmasa da olurdu"

01 Kasım 2021 11:13

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesine ilişkin olarak, "Yeni dünyaya rol veren aktörler eskilerinden çok farklı. Ve Biden sadece bir virgül. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bildiği için sadece görüşüyor" yorumunu yaptı. 

Dünya düzeninin yeniden kurulduğunu savunan Barlas, "Sonuçta dünkü Erdoğan-Biden zirvesi olsa da olurdu olmasa da olurdu. Türkiye kendine yeni yön arayan Amerika'nın bu halini taşıyamaz. Veya Amerika'yı mutlu etmek için hem Rusya hem de Çin ile kavgaya girişmez"  dedi. 

Yazının tamamı için tıklayın.

mehmet barlaserdoğanbiden
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24