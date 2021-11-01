Sabah başyazarı Barlas: Yeni dünyaya rol veren aktörler eskilerinden çok farklı, Biden sadece bir virgül; Erdoğan da bunu bildiği için sadece görüşüyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesine ilişkin olarak, "Yeni dünyaya rol veren aktörler eskilerinden çok farklı. Ve Biden sadece bir virgül. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bildiği için sadece görüşüyor" yorumunu yaptı.

Dünya düzeninin yeniden kurulduğunu savunan Barlas, "Sonuçta dünkü Erdoğan-Biden zirvesi olsa da olurdu olmasa da olurdu. Türkiye kendine yeni yön arayan Amerika'nın bu halini taşıyamaz. Veya Amerika'yı mutlu etmek için hem Rusya hem de Çin ile kavgaya girişmez" dedi.

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