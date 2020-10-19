Sabah başyazarı Barlas: Uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerden tarafsızlık beklemek akıl işi değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerden tarafsızlık beklemek akıl işi değil" görüşünü savundu.

Barlas, "Uluslararası ilişkilerde ülkelerden tarafsız tutum beklemekten daha akılsızca bir davranış olmadığını son gelişmeler bir kez daha kanıtladı. Yani Fransa'nın ya da Suudi Arabistan'ın haklı davalarında bile Türkiye'ye destek vermelerini beklemek, sadece akılsızlıktan kaynaklanabilir. Bunun gibi Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığında da mesela bu anlaşmazlığa çözüm üretmeleri beklenen ülkelerden bile tarafsız yaklaşım gelmedi." ifadesini kullandı.

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