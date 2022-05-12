Sabah başyazarı Barlas: Ukrayna artık bir ülke değil, küresel güçlerin tepiştiği bir talim sahası olacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna artık bir ülke değil, küresel güçlerin tepiştiği bir talim sahası olacak" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Gözlemcilere göre, Rusya ile Ukrayna uzun bir savaşın eşiğinde. Dün de Ukrayna'nın hem kuzeyinde hem de batısında pek çok yer bombalandı. Bu arada Amerika, milyarlarca dolarlık yardıma hazırlanırken bir başka projeye göre de Rusya'nın el konulan paralarıyla Ukrayna'nın kalkınmasına katkıda bulunulacak. Yani Ukrayna artık bir ülke değil, küresel güçlerin tepiştiği bir talim sahası olacak. Ne yazık ki Amerika'nın "özgürleştirdiği" ülkelere biri daha eklendi." ifadesini kullandı.