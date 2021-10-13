Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin örnek siyasetçisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’de siyasetçiler arasında bir örnek olduğu savunarak “Her konuda gereken ne varsa söyleyip toplumu sürekli uyarıyor” dedi.

Barlas, "Bahçeli siyaset dersi veriyor" başlıklı köşe yazısında "Ne yazık ki şu anda Türk siyasetinde bir topallama var. Başını Cumhuriyet Halk Partisi'nin çektiği muhalefet görevini yapmıyor. Tehlikeler karşısında toplumu uyarmak veya dış tehditler karşısında toplumla yekvücut olup direnmek gibi davranışlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de diğer muhalefet partilerinde de yok. Aksine bunların Türkiye'yi hedef alan komplolardan mutluluk duydukları, daha da ötesi terör örgütleriyle dayanışma halinde bulunan Amerika gibi ülkelere sempati gösterdikleri kesin" dedi.

“Bu açıdan Türkiye'nin örnek siyasetçisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir” diyen Barlas, şöyle devam etti:

"Bahçeli hem Cumhur İttifakı'nı sağlamlaştırarak iktidarın güç kaybetmesini önlüyor hem de her konuda gereken ne varsa söyleyip toplumu sürekli uyarıyor."