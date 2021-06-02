Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin gündemi bazen uzay boşluğuna atılmış ve rastgele değiştirilebilen bir cisme benziyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'nin gündemi bazen uzay boşluğuna atılmış ve rastgele değiştirilebilen bir cisme benziyor. Eğer bu gündemi önüne gelen kendi kafasına göre şekillendirirse, erken seçimle başlayıp saçma sapan kasetlerle sürdürülen ve bazıları cadı masallarına benzeyen maddelerle doldurabilirsiniz. Bu arada Atatürk düşmanları falan da devreye girip, gerçekten dayanaksız suçlamalarla kendi tarihimizi altüst etmeyi deneyebilirler" düşüncesini dile getirdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını hatırlatan Barlas, "Bereket bugünden boşluğa bırakılmış bir uzay cismi değildir... Adına Cumhur İttifakı denilen siyasi oluşum, gündemi ustaca şekillendirmekte ve akıl dışılıkların elinde bu gündemin deforme edilmesine izin vermemektedir. Bir yanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğer yanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi çarpıtanları her zaman gerçeğe ve akla davet ediyorlar" dedi.

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