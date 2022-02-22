Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin geleceği Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'nin geleceği Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Türkiye'de ise işler çok karışıktı. Erbakan'ı ve Çiller'i yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Devreye kara para da girmişti. Bütün bunları hatırlarken bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun davranışlarını düşünüyorum. O gün yoktu, şimdi var. Mümkün olsa yeni bir 28 Şubat'la Tayyip Erdoğan'ı devirir. Peki devirir de ne yapar? Mesela, Amerika'nın istediğini yapar ve dün belirttiği gibi S-400'leri Rusya'ya iade edip Suriye'den çekilir. Ayrıca muhtemelen Amerikan Başkanı Biden'ı da 'Türk dostu' ilan eder. Erdoğan yeniden seçilmeli Bütün bunlar hem hafızamızda var hem de gözümüzün önünde yaşanmaya devam ediyor. Demek ki, Türkiye'nin geleceği Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı. Çünkü bütün bunlarla mücadele eden tek adam o." düşüncesini dile getirdi.