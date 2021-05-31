Sabah başyazarı Barlas: Türkiye dış ilişkilerini geliştirirken, zaman zaman zaman zor olan yolu seçiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye dış ilişkilerini geliştirirken, zaman zaman zaman zor olan yolu seçiyor. Örneğin temel bir dostluk ilişkisi kurduğumuz Rusya ile aynı anda dostluğa sığmayan durumlar da oluşabiliyor. Mesela Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu dostluk ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin Ankara tarafından kabul edilmemesi, dostluğa sığmayan durumlara örnek olarak gösterilebilir. Mesela bu durum Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından da bir uyarı şeklinde seslendirilmişti" düşüncesini dile getirdi.



Barlas, "Sonuçta Türk-Rus ilişkileri her şeye rağmen gelişiyor ve devam ediyor. Bu ilişkinin son durumu Haziran başında Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeleri veya gelememeleri ile anlaşılacaktır. Ancak görmemiz gereken bir gerçek var. Hem NATO üyesi, hem Amerikan müttefiki olarak Rusya ile dostluk kurmak hüner isteyen bir şeydir. Çünkü şu anda Biden Amerika'sı Rusya'yı tehdit etmek için her yolu deniyor. Eski Varşova Paktı üyeleri Rusya'ya karşı silahlandırılıyor. Bu arada Türkiye'nin de Polonya'ya veya Ukrayna'ya silah sattığını unutmayalım" ifadesini kullandı.

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