Sabah başyazarı Barlas: Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneği

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneği" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Dün MHP'nin Büyük Kurultay'ında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı dinlerken 'Demek siyasette tutarlı olmak mümkünmüş' diye düşündüm. Çünkü dün dediğini bugün inkâr eden ve ertesi gün bambaşka şeyler söyleyen siyasetçileri çok görmedik mi? Oysa Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da ne dediyse, bugün de aynı şeyleri söylüyor. Bahçeli liderliğindeki MHP, Türk siyasetinin ve istikrarın temel taşı niteliğinde. Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha etkin olması için Cumhur İttifakı'nın üyesi konumunda her türlü desteği ve katkıyı veriyor. Türkiye'yi tehdit eden PKK'ya ve FETÖ'ye karşı Bahçeli'nin tavizsiz tutumu, güvenlik güçlerine de moral katkı sağlıyor. Ve Millet İttifakı'nın zayıflıklarını her fırsatta seslendiriyor." düşüncesini dile getirdi.