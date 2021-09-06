Sabah başyazarı Barlas: Theodorakis olayı bize ve özellikle Yunanlara ortak kültür ve ortak gelecek kavramlarını yeniden hatırlatmalı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yaşamını yitiren Yunan besteci Theodorakis'in ardından kaleme aldığı yazıda ortak kültür ve gelecek vurgusu yaptı.

Barlas yazısında, "Yunanistan'da besteci Theodorakis'in ölümü üzerine "kıymet bilmek" kavramı yeni bir anlam kazandı. 'Zorba the Greek' film müziği ile hepimizin kalplerine ve zihinlerine giren Theodorakis artık sadece bir Yunan besteci değil. O Anadolu'nun da, Yunanistan'ın da, Avrupa'nın da ve hatta tüm dünyanın sesidir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Theodorakis olayı bize ve özellikle Yunanlara ortak kültür ve ortak gelecek kavramlarını yeniden hatırlatmalıdır. Düşünün ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılında Yunanistan diye bir devlet yoktu. Ama bu yokluk Yunan kültürünün yok edilmesine dayanmamıştır. Zaman zaman ırkçı çıkışlarıyla dikkat çeken Yunan Başbakanı Miçotakis ümit ederim Theodorakis'in ölümü ile biraz kendine gelmiştir. Bekleyelim göreceğiz."

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