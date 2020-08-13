Sabah başyazarı Barlas'tan annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı yorumu: Toplumsal olarak akıl sağlığımızı yitiriyor muyuz?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, medyaya yansıyan bazı haberlerden ürktüğünü belirterek, "Zaman zaman "Acaba toplum olarak akıl sağlığımızı yitiriyor muyuz" sorusunu kendi kendime soruyorum ve cevap vermeye korkuyorum. Çünkü evladını, eşini, sevgilisini öldürenlerin haberleri o kadar yoğunlaştı ki..." diye yazdı.

Miras anlaşmazlığı gerekçesiyle annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat'a işaret eden Mehmet Barlas, "Adam hem vali yardımcısı hem de Türkiye'nin temel güvenlik sorunlarından biri olan Afrin'den sorumlu kamu görevlisi... Bu adamın akıl sağlığı yerinde olmayanlara ve yasa dinlemeyenlere doğru yolu göstermesi beklenirken, bir delinin bile aklına gelmeyecek çapta cinayetlere imza atıyor.



Doğu Akdeniz, İstanbul Sözleşmesi, CHP'den çıkacak yeni parti ve benzeri konularla uğraşırken, toplumsal akıl sağlığımız konusundaki dalgalanmaları adeta umursamıyoruz. Bu konuda toplum olarak mutlaka bir şeyler yapmalıyız..." ifadelerini kullandı.

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