Sabah başyazarı Barlas'tan ABD'ye: Bunlar şımarmışlar ve şirazeden çıkmışlar, dünyayı kolonileri sanıyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ne yapacağı hiç belli olmayan ama adı "Müttefik"e çıkmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başa Trump geçse ne değişir, Biden geçse ne değişir? İşin özü ortada... Bunlar şımarmışlar ve şirazeden çıkmışlar. Dünyayı kolonileri sanıyorlar." görüşünü savundu.

Barlas, "Akıllarına estiği zaman sağa sola bela yağdırmayı güçlülük sanıyorlar. Irak'ı, Afganistan'ı, Libya'yı neye benzettikleri ortada değil mi? Mümkün olsa Venezuela'yı da parçalayacaklar. Bir de utanmadan kendilerini demokrasinin simgesi olarak sunuyorlar. Oysa başkan seçiminde kaç milyon oyun düzmece olduğu hâlâ belli değil." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Galiba bu Amerika hep bardağı taşıran damlayı koymakta da çok usta... Bereket Cumhurbaşkanı Erdoğan var ve o yönetimde bulundukça Türkiye'yi uyutamayacaklar. Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri kayda geçmelidir..." ifadesini kullandı.

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