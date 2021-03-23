Sabah başyazarı Barlas: Spekülatörler, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesini fırsat bilip TL’ye operasyon yaptı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Spekülatörler, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesini fırsat bilip TL’ye operasyon yaptı” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Uluslararası piyasalara gerçekler değil spekülatörlerin beklentileri yön veriyor. Bu duruma son örnek, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı değiştirildikten sonra doların Türk Lirası karşısında anormal kıymetlenmesidir. Nitekim Dolar/TL, Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Ama sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonrası 8 TL'nin altına gerileyerek 7.70 TL seviyelerine kadar çekildikten sonra 7.93 TL'de dengelendi. Bu sert yükselmenin bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü Ağustos 2018'de de benzer bir şey olmuştu.. Dolar 5.70'lerden 7 küsura kadar çıkmıştı. Önceki gece bankalar, döviz alım satımını durdurdu. Çünkü bu operasyonu bitirmek için bankaların aldığı bir karardı bu." ifadesini kullandı.