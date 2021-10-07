Sabah başyazarı Barlas: Siyasi çılgınlar var, bunlar anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini istiyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bir de siyasi çılgınlar var. Bunlar anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini istiyorlar. Yani artık Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık felsefesini ifade eden bu dört maddeyi değişebilir gibi görüyorlar." düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır." demiş ardından sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

Barlas yazısında, "Türkiye'de bir de utanmazların teklifleri var. Bunlar açık açık ülkeyi bölelim demeden ülkeyi bölecek bir sistemi öneriyorlar. 'Kürt sorunu' gerekçesini kullanarak Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü hedefe koyuyorlar. Örneğin kendi geçmişleri veya Türkiye'nin yaşadıklarını görmezden gelip HDP'yi kullanarak bir PKK partisi olmayı hedefliyorlar." görüşünü savundu.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"PKK-PYD konusu gündeme geldiği zaman bunun erken seçimden daha önemli olduğunu söylemek ayıp mı? Sonuçta dünkü AK Parti grup toplantısı ile Türkiye'nin 2023'e kadar olan gündemi daha da berraklaştı. Yani parlamenter sistem, PKK ağırlığı ve buna benzer fanteziler Türkiye'nin gündeminde yer bulamayacak. Eğer siyasete ilgi duyuyorsanız bu gerçekleri fark etmeniz gerekiyor."

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