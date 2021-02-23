Sabah başyazarı Barlas: Seçmenleri akılsız zanneden siyasetçilerin sonu mutlaka gelir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Seçmenleri akılsız zanneden siyasetçilerin sonu mutlaka gelir" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Demokratik siyasetin temel öğelerinden bir tanesi muhalefetse, bir diğer olmazsa olmaz öğe de 'seçmenler'dir. Hiçbir siyasetçi, seçmenleri yok sayarak ya da onları aptal yerine koyarak mesleğini icra edemez. Böyle yapanlar sonunda mutlaka başarısız olurlar. Daha da ötesi, söylemlerindeki yanlışlar onların sonunu da hazırlar. Bu son bazen çok acı da olur." düşüncesini dile getirdi.