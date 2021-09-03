Sabah başyazarı Barlas: Sanki bir yarış var ve AK Parti iktidarı bu yarışı kazanmak için her şeyi yapıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Sanki bir yarış var ve AK Parti iktidarı bu yarışı kazanmak için her şeyi yapıyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Hepimizi heyecanlandıran rakamlar var. Ağustos ayında ihracat % 52 artmış, yani 19 milyar dolara ulaşmış. Bu demektir ki yıllık ihracat 207 milyar dolar oldu. Bir diğer heyecan veren rakam da 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini. Eğer bu rakam yüzde 8.50'ye ulaşırsa dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oluruz. Buna benzer rakamlar ve yatırım hedefleri sürekli açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasında ele aldığı konular bunlar. Sanki bir yarış var ve AK Parti iktidarı bu yarışı kazanmak için her şeyi yapıyor." ifadesini kullandı.