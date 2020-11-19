Sabah başyazarı Barlas:  Sanki bir el Türk ekonomisini işsizliğe ve bunalıma iterken, yönetim de yasakçılıkla sanki salgın yok olacakmış gibi davranıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, “Sanki bir el Türk ekonomisini işsizliğe ve bunalıma iterken, yönetim de yasakçılıkla sanki salgın yok olacakmış gibi davranıyor” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Yeni zamanların en çarpıcı olaylarından biri tabii ki Koronavirüs salgınıdır. Düşünün bir kez... Çin'deki çok sermayeli bir laboratuvarda bir virüs üretiliyor. Salgına dönüşen bu virüs en fazla Amerika'da etkili oluyor ve Başkan Trump'ın yeniden seçilmemesinde ağırlıklı etken rolü oynuyor. Virüsün üretildiği Çin'de hayat ve ekonomi normale dönerken, Avrupa Birliği ülkeleri de krizden krize atlıyorlar. Bu arada bilgi sermayesini ellerinde tutanlar servetlerini katlarken, yoksullar daha da yoksullaşmaktadır.” İfadesini kullandı.

Barlas, “Bu virüs salgınının Türkiye'deki yansımaları da çarpıcı değil mi? Sanki bir el Türk ekonomisini işsizliğe ve bunalıma iterken, yönetim de yasakçılıkla sanki salgın yok olacakmış gibi davranıyor. İşin en garip yanı ise, muhalefetin de yasakçılığa hiç eleştiri yöneltmemesidir.” düşüncesini dile getirdi.