Sabah başyazarı Barlas: Putin, istese Ukrayna'yı en fazla 3 günde yerle bir eder ve Zelenski'yi de tasfiye ederdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Putin, sahip olduğu askeri imkânlarla istese Ukrayna'yı en fazla 3 günde yerle bir eder ve Zelenski'yi de tasfiye ederdi." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Rusya askeri açıdan bu güce sahip ama özellikle hava kuvvetleri pek devreye sokulmadı. Sadece bazı bombardımanlarda Rus savaş uçaklarını gördük ve bütün savaş boyunca bir tane S-57 uçağı düştü. Sonunda Putin bu savaşı bir yıpratma savaşına dönüştürdü. Doğal olarak kendisi de yıpranıyor." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Okyanusun diğer tarafındaki Amerika'nın ise Avrupa'da NATO'yu tekrar canlandırması ve yeni bir soğuk savaş başlatması pek mümkün görünmüyor. Çünkü Avrupa'daki ülkelerin çıkarları, Amerika'nın çıkarlarından çok farklı. Örneğin, Almanya, Rusya olmadan yapamaz. Bu hem ticari hem de doğalgaz ihtiyacı açısından büyük gerçek."