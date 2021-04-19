Sabah başyazarı Barlas: Prens Philip'in cenazesi bu aileyi kendine getirdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden 73 yıllık eşi Prens Philip'in cenaze töreninde ilişkin olarak, "Televizyondan izlerken, duygulandım. Saltanatı lağvedip cumhuriyete geçen bir ülkenin insanı olarak, şaşırdım da... Bir cumhuriyet çocuğu olan beni, krallıkla yönetilen ülkedeki bir cenaze töreni nasıl oluyor da etkiliyordu?" dedi.

Barlas, yazısında "Prens Harry'nin eşi Megan'ı Amerika'da bırakıp törene katılması da kayda değer bir olaydı. Bu Amerikalı gelinin Kraliyet ailesine attığı laf bombası üzücüydü. Bereket Harry törene katıldı. Böylece hanedandaki yara bir ölçüde onarıldı. 2'inci Dünya Savaşı'nı zaferle bitiren ama daha sonra siyasi ve ekonomik krizlerle çalkalanan bu geleneklerine bağlı ülkenin hanedanı, Prensess Diana'nın Prens Charles'dan ayrılması ve ölümü ile sarsılmıştı. Prens Philip'in cenazesi bu aileyi kendine getirdi" görüşünü savundu.