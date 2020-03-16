Sabah başyazarı Barlas: Otel sahiplerinin hayal kırıklıklarının parasal bedelini hiç hesap ettiniz mi?

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, enflasyon rakamlarının düşmeye ve ekonominin toparlanmaya başladığını savunduğu yazısında, Koronavirüs kaynaklı alınan önlemlerin ölçülmesi zor bir maliyeti Türkiye ekonomisine yüklediğini belirterek, "En başta bu yılki turizm gelirlerinden adeta vazgeçmiş gibi değil miyiz? Otel sahiplerinin hayal kırıklıklarının parasal bedelini hiç hesap ettiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Barlas, global olarak finansal kaybın büyüklüğüne işaret ederek, "Kısacası koronavirüsü sadece can almıyor, bunun yanında can yakıcı ekonomik kayıplara da sebep oluyor." diye yazdı.

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