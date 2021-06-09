Barlas'tan muhalefete "Galatasaray seçimi" önerisi: Kimin favorisi başkan seçilirse, o politikacı "Ben yarını görebiliyorum" diye hava basar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Özellikle bizim muhalefetin ucu bucağı belli olmayan ve tadı kaçırılmış gündemleri nedense hiç tükenmiyor. Mesela, mümkün olmayacağını bile bile, nedense erken seçim sakızını çiğnemekten hiç bıkmıyorlar. Acaba bunlar kendi aralarında bir seçim yapmayı da denerler mi diye zaman zaman düşünüyorsunuz" dedi.

Barlas, "Hem uzatılıp hem de tadı kaçırılan bu gündemlerden 'Kim ortak başkan adayı olacak' şeklindekine bir çözüm, bunları Galatasaray Başkanı'nın seçileceği kongreye yöneltmek olabilir. CHP'li, HDP'li, İyi Partili aday adaylarının her biri, Galatasaray başkan adaylarından birini tuttuklarını açıklasalar. Hangi muhalefet politikacısının favori olarak gösterdiği aday kongrede Galatasaray'a başkan seçilirse, o politikacı "Ben yarını görebiliyorum" diye hava basar ve ileride kendi adaylığına ağırlık katabilir. Bu şekilde tadı kaçırılmış gündem maddelerinden bir tanesi devre dışı kalabilir" düşüncesini dile getirdi.

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