Sabah başyazarı Barlas: Muhalefet liderlerinden çok mafyatik tipler dinleniyor; AK Parti kanadında da yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıklanıyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, muhalefet liderlerinden çok mafyatik tiplerin dinlendiğini savunurken, AKP'nin de yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıkladığını belirtti.

Barlas, "İlgi çekici bir dönem yaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarından kaynaklanan muhalefet sözcülerine göre her şey daha kötüye gidiyor.

Bu arada muhalefet liderlerinden çok sosyal medya hesaplarından topluma öfkelerini kusan mafyatik tipler dinleniyor. Ne var ki AK Parti kanadında da sanki yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıklanıyor ve yeni tesislerin temeli atılıyor.

Sanki iki ayrı ülke veya iki farklı dünya var bu topraklarda" düşüncesini dile getirdi.





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