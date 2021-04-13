Sabah başyazarı Barlas: Muhalefet için tek uğraş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaktır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de muhalefet partilerini ve özellikle ana muhalefet CHP'yi izliyorsanız, siyaset mesleğinin çok kolay ve basit bir uğraş olduğunu zannedersiniz" dedi.

Barlas, "Dünyanın en kolay ve sorumsuz uğraşı, Türkiye’de muhalif siyasetçi olmak mıdır?" başlıklı yazısında, "Onlar için tek uğraş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri, yalan yanlış demeden Cumhurbaşkanı'na saldırıyorlar. Bu sırada dünya dengelerinin değiştiği ve yeni Soğuk Savaş dönemine girilmesi ihtimali, onlar için yoktur. Birilerinin muhtıracılığı canlandırma girişimi ya da HDP'nin Millet İttifakı'na neleri kattığı ise onları adeta hiç ilgilendirmiyor. Türkiye'nin başarılarından kederlenmekten ve akılcı girişimleri engellemekten başka emelleri yok... Ne dersiniz.. Demokratik siyasette muhalefet partisi olmak bu mudur?" ifadesini kullandı.

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