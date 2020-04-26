Sabah başyazarı Barlas: Meğer yarını özgürce planlamak çok büyük lüksmüş

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Barış zamanlarının en büyük lüksü geleceği özgürce planlayabilmektir. Bu açıdan bakıldığında herkes ileride ne yapacağını bilir. Öğrenciler ne zaman sınava gireceklerini, futbolcular ligdeki maçların ne zaman oynanacağını, çalışanlar tatil zamanlarını önceden bilirler. Kimse yaşına bağlı olarak ne zaman kısıtlanacağını falan düşünmez. 55 yaşında olanlarla 65 yaşında olanların konumları farklı değildir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Geleceği öngörebilmenin ne büyük bir lüks olduğunu Koronavirüs salgını öğretti bizlere ve bugünün tüm dünyasına... Öylesine hazırlıksız yakalandık ki bu salgına, şimdi yaşadıklarımızın yılbaşında rüyamızda görseydik herhalde inanmazdık. Çin'in Vuhan kentinden gelen salgın haberlerinin bize yansıması çok uzak bir ihtimal olarak da görünmüyordu." görüşünü savundu.

Barlas, "Şimdi derdimiz, normal zamanlara ne zaman dönebileceğimize ilişkin soruların hala cevapsız olmaları değil midir? Bazı iyimserler haziran ortasından başlayarak yine eski yaşama dönebileceğimizi söylüyorlar. Ama onlar da kararsız... Örneğin sosyal mesafeyi korumazlarsa plajlardaki tatilcilerin başlarına neler geleceğini kimse kestiremiyor. Eğer uçak seferleri yeniden başlarsa belki yine Rus turistler Antalya otellerini doldurabilir. Ama acaba bu gerçek olacak mı?" ifadesini kullandı.

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