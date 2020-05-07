Sabah başyazarı Barlas: Meğer evlerinde kapalı oturanlar bir an önce Bodrum’a gitmeyi hesaplıyormuş

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Meğer evlerinde kapalı oturanlar bir an önce Bodrum’a gitmeyi hesaplıyormuş" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırılmasının ilk sonuçları belli oldu. Buna göre tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşanmış. Bodrum girişine konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alınmış. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin araç gelmiş. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlenmiş. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyormuş." ifadesini kullandı.

Barlas, "Evet... İşte biz böyleyiz. Demek evlerimizde kapalı dururken, bir yandan da Bodrum'un, Marmaris'in rüyasını görüyormuşuz. Bu arada sürekli tekrarlanan bir haberin sırrına da ulaşmış oluyoruz. Bilindiği gibi okullar ne zaman tatile girseler uçaklarda, otellerde yer bulunmaz olur. Yani bizler çocuklarımızın hatırı için çalışıyoruz galiba. Okullar tatil olur olmaz büyükler de tatil yapıyor. Refah toplumu düzeyine ulaşmış olmamızı başka türlü nasıl izah edebiliriz ki?" görüşünü savundu.

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