Sabah başyazarı Barlas: Kadir Topbaş aslında bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmete devam edebilirdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, önceki gün yaşamını yitiren eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik olarak, "Aslında bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmete devam edebilirdi" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bir İstanbullu olarak dün toprağa verdiğimiz Kadir Topbaş'a teşekkür borcumuzu ödeyemeden ondan ayrıldık. Aslında bir dönem daha Belediye başkanı olarak hizmete devam edebilirdi. Topbaş yaptığı hizmetlerle İstanbul'a imzasını atmıştı... Görevden ayrıldıktan sonra, onunla defalarca görüştüm. Bir kırgınlığı, bir küskünlüğü yoktu. Ya da bu duygularını saklayabilecek kadar ustalaşmıştı." ifadesini kullandı.

Kadir Topbaş istifa ettiğinde ne demişti?

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanı olduğu dönemde ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmiş, iade edilen dosyalar AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Kadir Topbaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Topbaş istifa konuşmasında "Ben bugün itibarıyla buradaki başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum. Benim gündemim, Türkiye gündeminin küçük bir parçası. 80 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olmak zorundayız. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem" demişti.