Sabah başyazarı Barlas: İmamoğlu'nun görevden alınması söylentilerine dahi izin verilmemeli

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör teftişi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağına yönelik tartışmalarını köşesine taşıdı. Barlas, bu söylentilere dahi izin verilmemesi gerektiğini, İmamoğlu'nu halkın "değiştirmesi" gerektiğini belirtti.

İstanbullunun İmamoğlu'nun faaliyetlerinden memnun olmadığını öne süren Barlas, şu ifadeleri kullandı:

"İBB içerisinde FETÖ, PKK, DHKP-C kadrolaşması varsa bu mutlaka soruşturulmalı. Bu korkunç iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmeli. Ama bu iddialar yüzünden İmamoğlu'nun görevden alınması söylentilerine dahi izin verilmemeli.

Evet, İmamoğlu'nu beğenmiyorum. İstanbul'a kalıcı bir hizmetinin olmadığını ben de görebiliyorum. İstanbulluların çoğunluğunun da benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Ama görevinin sonuna kadar yerinde kalması gerektiğine inananlardanım."

Yazının tamamı için tıklayın.