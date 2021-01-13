Sabah başyazarı Barlas: İhanete hedef olma konusunda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçiyor

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çeşitli önemli görevlere getirilen isimlerin, ilk fırsatta onu nasıl sattıklarına şaşırırken, Amerika'da Trump'ı satanların listesi geldikçe şaşkınlığımız katlanarak artıyor. İhanete hedef olma konusunda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçiyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Bu listenin başlangıçtaki en şaşırtan ismi, Trump'ın Yardımcısı Pence'ti. Pence hem Biden'ın başkanlığına onay verdi, hem de Biden'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. Pence'in Trump'ı satmadığı tek konu, Trump'ın görevinden azledilmesinde bir rol oynamayacağını açıklaması oldu. Ancak Trump'a en büyük darbe, eğer iddialar gerçekse, kızı Ivanka'dan geldi. Ivanka hem Biden'ın yemin törenine katılacakmış, hem de Trump'la siyasi kaderini ayırma kararı vermiş. Herhalde Ivanka'yı bu konuda etkileyen kişi eşi Kushner'dir... İsrail'i Arap ülkeleri ile barıştırma misyonunu, kayınpederi Trump'tan aldığı yetki ile gerçekleştiren Kushner, şimdi Trump'ın iktidarı sona erdiği için, eşini de Trump'tan kopartmaya karar vermiştir.” düşüncesini dile getirdi.