Sabah başyazarı Barlas: Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalır“ görüşünü savundu.

Barlas, "Amerika'nın dünya ülkelerine bakışındaki yanlışlığın en somut göstergesi, Suudi Arabistan veliahdının bir Amerikalı gazetecinin katledilmesindeki rolünün görmezden gelinmesi değil midir? Eski Başkan Trump, bu adamı milyarlarca dolarlık Amerikan silahı satın aldığı için bağrına basmıştır. Şimdiki başkan Biden'ın da bu veliaht konusunda ne yapacağı henüz belli değildir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında ifadesini kullandı:

"Buna karşı Rusya'da Putin'in rakibi olarak sunulan ama aslında siyasi hiçbir ağırlığı olmayan Navalny konusunda bu ülkeye hemen yaptırımlar uygulamaya başlıyorlar. Oysa bütün dünya biliyor ki, Rusya'yı yeniden süper devlet konumuna getiren Putin'e karşı Navalny'nin hiçbir ağırlığı yoktur. Navalny'nin kardeşi ise, Soros'la işbirliği halindedir. Aynı tutumu bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı da sergilemiyorlar mı?

Yaptığı reformlarla ve gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımları ile Türkiye'yi dünya dengelerinde yeni bir yere oturtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, FETÖ'yü, PKK/PYD'yi desteklemiyorlar ve daha ötesi beslemiyorlar mı? Erdoğan'ı diktatör ilan etmeyi marifet sanmıyorlar mı? Bereket halklar, derin Amerika gibi değil. Halklar ülkelerinin geleceğini en sağlıklı şekilde yönetecek ve yönlendirecek olan kadroları hiç aksatmadan belirliyorlar. Halkların iradesine içeriden ve dışarıdan müdahale olduğundaysa, ülkeler tökezlemeye başlıyor. Buna çok somut bir örnek 28 Şubat post-modern darbesinin ülkeyi her açıdan 10 yıl geriye götürmesi olmadı mı?"