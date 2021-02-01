Sabah başyazarı Barlas: Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saati 23.00’e çekilebilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu ya da Kabine, aylardır beklenilen yumuşamaya ve normalleşmeye ilişkin kararlar alırsa, bu toplantı topluma huzur getirecektir.” görüşünü savundu. Barlas, "Hafta içi kısıtlamaların saat 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor" iddiasında bulundu.

Barlas yazısında, "Bugünkü kabine toplantısında salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor. Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılacak konular arasında. Evet... Bütün Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalara kilitlecektir.” ifadesini kullandı.