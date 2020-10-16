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Sabah başyazarı Barlas: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma akıl çizgisinden çıktı

16 Ekim 2020 13:28

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma akıl çizgisinden çıktı" görüşünü savundu. 

Barlas, "Bu işte bir yanlışlık var ama bunun kaynağını bulmak galiba kolay değil. Sözünü ettiğim yanlışlık Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkindir. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, bu çatışmanın şimdiye kadar bitmiş olması gerekirdi. Azerbaycan üstün askeri ve insani gücü ile Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı etkisiz hale getirmiştir. Ama nedense bu çatışma hiç bitmiyor ve Ermenistan ne kadar kayıplar vermiş olursa olsun, Azerbaycan'ın sivillerini füzelerle vurmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. 

 

 

 

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