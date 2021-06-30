Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan ve Bahçeli olmasa, burası sanki Amerika'ya kiralanmış sessiz bir bölge olarak kabul edilebilir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli olmasa, burası sanki Amerika'ya kiralanmış sessiz bir bölge olarak kabul edilebilir" düşüncesini savundu.

Barlas, "Artık iki kere iki dört eder gibi biliyoruz bazı gerçekleri. Mesela PKK/PYD'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediğini biliyoruz. Bunun yanında FETÖ'nün CIA ile ilişkili bir örgüt olduğunu da biliyoruz. Ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz.



Bütün bunları değerlendirirken, rastladığımız en garip durum ortadadır. Türk demokratik siyasetinde bugün muhalefeti temsil edenler, bu anormalliklere hiç tepki göstermiyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli olmasa, burası sanki Amerika'ya kiralanmış sessiz bir bölge olarak kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.