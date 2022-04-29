Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan, Suudi Arabistan’la yeni bir sayfa açıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, “Yeni bir sayfa açıyor” yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılların önemli yolculuklarından birini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'la aramız son zamanlarda iyi değildi. Özellikle Cemal Kaşıkçı olayıyla aramız daha da açılmıştı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetlisi olarak yapacağı ziyaretin iki ülke arasında yeni bir sayfa açması bekleniyor." ifadesini kullandı.