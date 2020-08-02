Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın yüzde 40'lar oranında başarısız bulunduğu iddia ediliyor, bu nabız yoklamalarına karşı içimde derin bir güvensizlik var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 40'lar oranında başarısız bulunduğu araştırma sonuçlarına güvenmediğini belirtti.

Barlas, "Halkın siyasi eğilimlerini anlamak için yapılan nabız yoklamalarına karşı oldum olası bende güvensizlik duygusu ağır basıyor... Bunun sebebi belki de gazeteciliğimin ilk yıllarında tanık olduğum durumlardır." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Şimdi de yayınlanan nabız yoklamalarında, AK Parti'nin yüzde 35'lere düştüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 40'lar oranında başarısız bulunduğu falan iddia ediliyor. Başta da söylediğim gibi bu nabız yoklamalarına karşı içimde derin bir güvensizlik var. Çünkü Türkiye'nin alt ve üst yapısını mucizevi şekilde yenileyen ve onun gerçeklerine mesela Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin bile yetişemediği bu ortamda iddia edilen söz konusu eğilimlere nasıl güvenebiliriz?" ifadesini kullandı.

Barlas, "Yurtta da dünyada da Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük itibar sahibi, ABD Başkanı Trump bile dünyadaki üç önemli liderden söz ederken Tayyip Erdoğan'ı da anlatıyor. Neyse... Bundan sonraki ilk seçim 2023'te olacağına göre, bekleyerek gerçeği görebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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