Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın yol arkadaşlarının "Benden sonra her şey bozuldu" çizgisinde muhalefete geçmeleri acıklı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yol arkadaşları'nın "Benden sonra her şey bozuldu" çizgisinde muhalefete geçmelerinin 'acıklı' olduğunu dile getirdi.

Barlas, "18 yıldır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan karakterlerine dönük olarak sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimler, herhalde 18 yıldan çok uzun süreleri içerecek çeşitliliktedir. Birlikte yola çıktığı, aynı heyecanları paylaştığı ve başkaları için hayal gibi görünen özverilerle makamların dağıtıldığı bir sürecin sonunda, eski yol arkadaşlarının 'Benden sonra her şey bozuldu' çizgisinde muhalefete geçmeleri, aslında acıklıdır." görüşünü savundu.

Barlas, "Bu çizginin aktörlerini biliyoruz. Örneğin bunlardan biri olan AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener şimdi CHP'nin Konya milletvekilidir. Şener'in şimdiki konumunu '15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktidarı Erdoğan hükümetidir.' şeklinde ifade ettiği biliniyor. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yaptığı ve AK Parti iktidarının kilit görevlerinde yer alan Abdullah Gül ise, çok açık biçimde kendisinden sonra her şeyin ve bu arada ekonominin de bozulduğunu söylemekte. Gül'ün çizgisinde ve etkisinde bulunan Ali Babacan da, aynı söylemlerle partisinin politikasını açıklamakta. Ahmet Davutoğlu ise kurduğu partiyi daha farklı bir ideolojiye dayamaya çalışıyor. Bütün bu tabloda bir de HDP-CHP ittifakının oluşturduğu muhalefet var..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın