Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın 'birlik olursak yenemeyeceğimiz zorluk yoktur ' cümlesi muhalifleri öfkelendiriyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in halkına moral verdiğini hatırlattığı yazısında, "Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemiyor mu? Birlik olursak yenemeyeceğimiz zorluk yoktur cümlesini defalarca duymadık mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ama bu cümle bizde muhalif olanları öfkelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs'ten hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Muhalefetten hiç kimse, 'Madem hastasın, o zaman istifa et demedi' Boris Johnson'a" diye yazdı.



Yazının tamamı için tıklayın...