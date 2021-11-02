Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan-Biden zirvesinde iki ülke arasındaki sorunların çözümünde mesafe alındığına dair hiçbir emare görünmüyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu görüşmede iki ülke arasındaki sorunların çözümünde mesafe alındığına dair hiçbir emare görünmüyor.

Kendi başımızın ağrısına kendimiz ilaç bulacağız. Amerika sadece bela üretiyor.

Bundan sonra Biden ile meyveli bir zirve ancak Kılıçdaroğlu tarafından yapılabilir. Herhalde Kılıçdaroğlu öyle bir zirvede, Amerika'nın PKK'ya daha çok yardım etmesini önerir. Biden da bunu kabul eder ve zirve başarıya ulaşır.

Biz Türkiye olarak kendimize yeterli olduğumuzu uzun bir süredir öğrendik. Zirveleri ve diyalogları sadece Amerika'da aramıyoruz artık. Türkiye bütün dünyayla diyalog içinde.

Eğer bunun kıymetini bilirsek geleceğimiz daha barışçı, daha müreffeh ve daha istikrarlı olur" düşüncesini savundu.

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