Sabah başyazarı Barlas: Dünyanın en varlıklı ülkesi Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi konumunda

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Dünyanın en varlıklı ülkesi Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi konumunda" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin amacı da ekonomik ve stratejik işbirliğidir. Aynı şekilde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da bu gündeme katkıda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. Sonuçta dünyanın en varlıklı ülkesi Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi konumundadır. ABD'nin yönetimi altı büyük zengin şirket sahibinin emrindedir." ifadesini kullandı.