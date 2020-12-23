Sabah başyazarı Barlas: Dünya sahnesinin en komik oyunu galiba Türk-Amerikan ittifakıdır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Sonunda savaşlar çıkıp insanlar öldürülmese, dünyanın büyük bir tiyatro sahnesine benzemesi eğlenceli de olabilir. Ama bu sahneye oyunları koyanlar, oyunların sonunu belirlemekten acizler. Bu oyunlar prodüktörlerin, insanlarının hayatlarını da karartıyor. Yakın geçmişte yaşanan dünya savaşları, vekâlet savaşları ve terör saldırıları kimseye ders olmuyor.” görüşünü savundu.

Barlas, "Bizlerin de yakından izlediğimiz bu oyun sahnesinin en komik piyesi, gerçekten Türk-Amerikan İttifakı değil midir? Bu ittifakın gülünçlüğü diğer müttefiklerin de katıla katıla gülmelerine neden oluyor. Baksanıza Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduklarını söyleyerek, 'Türkiye'ye silah ambargosunu stratejik olarak doğru bulmuyorum. Doğru bir yol değil. Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil. NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik' diye konuşmuş." ifadesini kullandı.

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