Sabah başyazarı Barlas: Dünya eskisi gibi değil, belki bu hastalık beyinlere de vurdu

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Dünya eskisi gibi değil. Belki bu hastalık beyinlere de vurdu. Dünyanın en uygar iki ülkesi sayılan İngiltere ile Fransa neredeyse savaşın eşiğindeler." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "İngilizler, Manş Denizi'ni bir savaş denizi haline sokmaya çalışan Fransa Devlet Başkanı Macron'a "Teneke Napolyon" diye lakap takmışlar.Macron, Libya ve Yunanistan yüzünden Türkiye'ye karşı da düşmanca tavırlar sergiliyor. Fransa'dan uçak satın almıyor diye Avustralya'yla ilişkilerini askıya aldı. Bu karmaşık dünyada biz bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Federasyonu kurma çabası çok olumlu biçimde gelişiyor.Bu arada bizim de baskımızla Putin, Ermenistan'ı Azerbaycan'la sınır anlaşması yapmaya zorladı. Erdoğan'ın bundan sonraki seyahatleri Türkçe konuşan ülkelere olacak." ifadesini kullandı.