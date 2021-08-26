Sabah başyazarı Barlas: Dilerim, Türk muhalefeti kansız, kavgasız bir demokratik geleceğin mimarı olurlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Dilerim, Türk muhalefeti kansız, kavgasız bir demokratik geleceğin mimarı olurlar" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Fatih kanunnameleri, padişahların oğullarını ve kardeşlerini öldürmelerini meşru kılıyordu. Mesela, Kanuni en sevdiği oğlunu, çocuklarıyla birlikte boğdurmuştu. Günümüze yaklaştıkça bu tür çarpıcı örnekler daha da artar. Mesela, Sultan Abdülaziz'in devrildikten sonra öldürülmesi o dönem siyasetinden çarpıcı bir örnektir. Bunun gibi muhaliflerin, iktidardaki vezirlerin Sultanahmet'te bir ağaca asılmalarını talep etmesi çok alışılmış bir davranıştı. Bugün kendilerini meşru muhalefet olarak görenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan söylemleri, tarihi yeniden yaşamamıza sebep oluyor. Dilerim, Türk muhalefeti kansız, kavgasız bir demokratik geleceğin mimarı olurlar. Dilerim, seçmenler de daha bilinçli olur ve muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı'na kin kusmalarını artık reddederler." ifadesini kullandı.