Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı'nın WhatsApp'ı terk ettiği gelen haberler arasında

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Telegram’a ve BİP’e katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın WhatsApp uygulamasını terk ettiğine dair haberler geldiğini yazdı.

Barlas yazısında, “Şu 2020'den 2021'e aktardığımız ve bazılarına göre 'salgın,' kelimesiyle anlatmak mümkün olan şey, aslında zamanı ve dünyayı kasıp kavuran bir kasırga değil miymiş... Baksanıza Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonunda 'Sosyal medyaya gereğinden fazla önem vermeyin, yüz yüze görüşmeyi yeğ tutun' diyormuş. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın WhatsApp'ı terk ettiği de haberler arasında..." ifadesini kullandı.

Barlas, "Ama belleklerimiz bu sosyal medyanın beyinleri kadar güçlü değil. WhatsApp'ın 2014 yılında Facebook tarafından satın alındığını ve Instagram'ın da Facebook bünyesinde bulunduğunu hatırlıyor muyuz? Oysa Netflix'te Facebook'un siyaset dünyasında yediği haltların belgeselini nefesimizi keserek izlemiştik. Facebook 2016 ABD seçimlerinde 87 milyon kullanıcının bilgisini siyasi danışmanlık şirketi 'Cambridge Analytica' ile paylaşmıştı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu skandalın ortaya çıkması üzerine ABD Kongresi'nde özür dilemek zorunda kalmıştı. Herhalde bu seçimde bu bilgiler Biden'ın ofisine aktarıldı. Çünkü artık Trump, sosyal medyanın sansür ettiği bir kişi." yorumunu yaptı.