Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse Meral Akşener her şey olabilir ama belli ki başbakan olamaz

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, başbakan adayı olacağını açıklayan İyi Parti Meral Akşener'in hayal dünyasında yaşadığını savundu.

Barlas, Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan örnekler sıralayarak "Görüldüğü gibi insanların hayal ufukları ile yetenekleri çoğunlukla çelişir. Bunu büyük iddialarla siyasete giren ve sonra da küçük kırıklıklarla siyasetten ayrılan isimlerde de görebiliriz" dedi.

Barlas, yazısında şöyle devam etti:

"Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurmadan önce mevcut bütün partilerde görev yaptı. Mesela AK Parti'nin kurucuları arasında da vardı. Bu bakımdan şimdi AK Parti'den ayrılıp yeni partiler kuran Babacan'ı ve Davutoğlu'nu hafife almayalım. Akşener başbakan olmak istediğine göre kim bilir Babacan neler neler olmak istiyordur? Biz bütün bu hayalperestleri bırakıp gerçeklere bakalım. Gerçeklerin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Eğer o isterse Meral Akşener her şey olabilir ama belli ki başbakan olamaz."