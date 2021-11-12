Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız

Son günlerde CHP'nin kapatılmasına yönelik sözleriyle tartışma yaratan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "siyasetteki çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi" olduğunu savunurken, 2023'te seçilmesi gerektiğini belirtti.

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Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında her seçim sonunda yalancılar ve küfürbazlar kaybediyor. Bu arada Fetullahçılık, sanki bazılarının vazgeçilmez bir özelliği. Adliye, polis, güvenlik güçleri arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar ama bir türlü sonunu getiremiyorlar. Aynı şekilde 1984'ten beri binlerce Türk'ün hayatına mal olan PKK terörü, hâlâ bazı partiler açısından itibarlı bir olay. O kadar ki PKK'ya karşı harekâta girişilirken bazı partiler bunu kınıyorlar. Daha da ötesi, en büyük müttefikimiz Amerika, PKK'yı silahla ve parayla besliyor.

Beklentimiz Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın sonunun gelmesini önlemek. Ama Türkiye için dünyanın sonu, sözünü ettiğim hastalıkların topluma egemen olmasıyla mümkündür. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız. Çünkü sözünü ettiğim çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır."